Lors de la semaine du 24 octobre, le ministère russe des Affaires Étrangères a menacé les Occidentaux de s'en prendre aux satellites qui aident l'Ukraine. Ces satellites pourraient devenir des "cibles légitimes". "Le responsable diplomatique russe parle des satellites de Starlink qui sont des satellites du fameux Elon Musk", explique Xavier Pasco, directeur de la Fondation pour la recherche stratégique.

Les satellites de Starlink "constituent le réseau qu'utilisent les Ukrainiens pour communiquer. Donc évidemment, les Russes voient ça comme une ressource qui a des conséquences militaires", explique l'expert. Bien que ces menaces ne soient pas tout à fait crédibles, "ce serait une première qu'on attaque les satellites d'un autre pays", et qui plus est, "ça reste des satellites civils et non des satellites militaires d'un pays directement impliqué".

Une menace diplomatique

"Les Russes n'ont pas directement cité" Starlink, mais "tout le monde l'a à l'esprit", explique-t-il. Cela représente 3.500 satellites. "Donc pour empêcher le système de fonctionner, il faut tuer beaucoup de satellites, c'est-à-dire employer beaucoup de missiles", développe-t-il, rendant la tâche des Russes beaucoup plus ardue.

Parmi les outils disponibles pour attaquer des satellites, il y a les missiles sol-air, les lasers, le brouillage ou l'utilisation d'armes nucléaire en orbite. "On a déjà fait des expérimentations dans les années 60, les années de guerre froide, pour voir les effets que produirait l'explosion d'une bombe atomique en orbite". Mais cette situation est peu probable. "Si on allait vers de telles extrémités, on serait dans une situation conflictuelle mondiale très importante", juge Xavier Pasco.

Bien qu'une attaque russe sur les satellites américains ou européens semble peu probable, "aujourd'hui, tous les pays considèrent que l'espace fait partie des dispositifs militaires et qu'il faut avoir des moyens, peut-être pas de détruire, mais de gêner et de perturber", analyse Xavier Pasco.

