publié le 10/10/2019 à 11:42

Les forces Kurdes, alliées des Occidentaux dans la lutte anti-jihadiste, ont été visées par la Turquie dans la nuit du 9 au 10 octobre, laissant craindre un embrasement total de cette région lourdement éprouvée par la guerre contre l'État Islamique.

Invitée de RTL, Dorothée Schmid, chercheuse à l'Institut Français des Relations Internationales et spécialiste de la Turquie, rappelle que le président Turc Erdogan avait annoncé cette opération en Syrie. "En interne, il a besoin de cette guerre. Il est très affaibli du point de vue électoral, (...) il a une crise économique en Turquie, donc il a besoin de refaire une sorte de front nationaliste", estime-t-elle. "Et les Kurdes sont le prétexte à cela depuis quelques années déjà".

Dès lors, y-a-t-il un risque d'embrassement plus général dans la région ? "On est déjà bien embrasé, ça ne va déjà pas très bien en Syrie", explique-t-elle. "Mais ce qui est fou, c'est de se dire qu'on avait à peine réussi à calmer un peu le jeu entre Bachar el-Assad et les rebelles, que maintenant on a un front tout à fait nouveau qui risque de s'ouvrir".

Une résurgence de Daesh ?

Le conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence ce jeudi. Mais les condamnations internationales sont unanimes. L'État Islamique pourrait-il profiter du chaos provoqué par cette offensive turque ?

Un des dangers de cette crise est "d'abord une résurgence de Daesh", mais pas seulement, affirme Dorothée Schmid. L'autre préoccupation est "de savoir ce qui va se passer des prisonniers que les Français avaient laissés aux mains des Kurdes en disant en gros qu'il fallait que la région se débrouille avec".

Mercredi, des régions voisines de la Turquie ont été bombardées par l'aviation et l'artillerie turques. L'assaut a d'ores et déjà fait 15 morts dont 8 civils, a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), ajoutant que des "milliers de déplacés" fuient les zones bombardées.