Indonésie : un fort séisme fait au moins 34 morts, un hôpital effondré

publié le 15/01/2021 à 10:23

Après le crash d'un Boeing 737 samedi 9 janvier en mer de Java, une nouvelle catastrophe touche l'Indonésie. Un fort séisme de magnitude 6,2 a fait au moins 34 morts vendredi 15 janvier sur l'île de Célèbes d'après nos confrères de l'AFP. Il a causé l'effondrement de plusieurs bâtiments, dont un hôpital, selon l'agence de gestion des catastrophes.



Mais l'enfer ne s'arrêterait pas là pour les Indonésiens, l’agence de météorologie et géophysique, a mis en garde contre la possibilité de nouvelles secousses et a demandé aux habitants d'éviter le bord de mer à cause du risque de tsunami : "Les répliques pourraient être aussi fortes ou plus fortes que ce matin." Le chef de l'agence locale de gestion des catastrophes de la ville où le tremblement de terre a eu lieu, a également précisé que le bilan pourrait encore s'alourdir.

Des routes éclatées, des bâtiments effondrés, un hôpital mis à terre

"L'hôpital est détruit. Il s'est effondré. Il y a des patients et du personnel de l'hôpital prisonniers des décombres et nous sommes en train de les évacuer", a raconté un responsable des secours. Il a estimé le nombre de personnes prisonnières entre 10 et 20, sans pouvoir confirmer si elles étaient en vie.

Inna lillahi wainna ilaihi rojiun



Gempa besar Jumat dinihari tadi di Majene, Sulbar, magnitudo 6,2. Kantor gubernur hancur, rumah sakit luluh-lantak, hotel ambruk, entah rumah-rumah rakyat.



Bencana ya Allah... air mata tak henti menetesi negeriku.#GempaMajene#PrayforSulbar pic.twitter.com/eoH8rNtgZC — anak kampung sawah (@maymarmas) January 14, 2021

Le séisme a déclenché la panique chez les habitants de l'ouest de Célèbes, qui sont partis se réfugier en hauteur alors que l'île a déjà été frappée en 2018 par un tremblement de terre meurtrier. Des images de la région montrent des habitants en train de fuir en moto et voiture en passant à côté de toits en tôle effondrés et d'immeubles endommagés.