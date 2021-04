Indonésie : où en sont les recherches pour retrouver le sous-marin disparu ?

publié le 23/04/2021 à 19:43

Mercredi 21 avril un sous-marin indonésien a disparu au nord de Bali avec 53 hommes à bord. Depuis, les recherches se poursuivent afin de retrouver le submersible qui pourrait manquer d'oxygène dès samedi matin. Ce vendredi, toute l'attention se porte sur un "objet" flottant non identifié, fortement magnétique.

Au total, une vingtaine de vaisseaux de guerre indonésiens ont été déployés pour localiser, avec l'aide de l'Australie et des États-Unis, le sous-marin KRI Nanggala 402, disparu au cours d'exercices militaires il y a trois jours. Le submersible, construit il y a une quarantaine d'années, n'a pas donné signe de vie depuis et les autorités militaires estiment que les réserves d'oxygène de l'équipage vont s'épuiser tôt samedi.

La marine indonésienne a annoncé avoir détecté un "objet" non identifié, fortement magnétique, situé entre 50 et 100 mètres de profondeur. Des navires de guerre, équipés de sonars et d'équipements spécialisés, ont ainsi été déployés dans l'espoir qu'il s'agisse du sous-marin recherché.

Le temps est compté

Ainsi, 21 bateaux, deux sous-marins et des hélicoptères indonésiens ont été déployés avec des centaines de militaires à leurs bords. Mais les Indonésiens ne disposent pas de leurs propres capacités de sauvetage de sous-marins et ont donc sollicité l'aide de marines étrangères. "Nous n'avons que jusqu'à 3h00 demain (samedi) donc nous faisons le maximum d'efforts aujourd'hui", a expliqué le porte-parole des forces armées, Achmad Riad, à des journalistes. "Nous espérons avoir une bonne nouvelle".

En effet, plus les jours passent, plus l'espoir de retrouver l'équipage vivant s'amoindrit. "S'il y a des dommages importants sur le vaisseau, cela pourrait signifier plusieurs choses, par exemple que l'espace disponible pour l'équipage est très restreint et qu'il y a peu d'oxygène", a observé Collin Koh, spécialiste des affaires navales et chercheur à l'École des Études internationales S. Rajaratnam de Singapour. "Cela pourrait aussi vouloir dire que les réservoirs d'oxygène sont aussi potentiellement abîmés et cela diminuerait encore le niveau d'oxygène", a-t-il ajouté.

Les sous-marins sont équipés pour éviter l'accumulation de dioxyde de carbone, mais cet équipement pourrait aussi être endommagé ce qui présenterait un autre risque important, a-t-il ajouté, interrogé par l'AFP. "Ce n'est pas seulement une question d'avoir assez d'oxygène, mais c'est aussi le niveau de dioxyde de carbone à l'intérieur qui pourrait déterminer le sort des sous-mariniers".

Une possible rupture du réservoir

Ce vendredi, les recherches dans une zone de 34 kilomètres carrés n'avaient pas encore permis de localiser le KRI Nanggala 402. Toutefois, le porte-parole Achmad Riad laisse entrevoir de l'espoir : "Il y avait un fort champ magnétique par là", a-t-il indiqué. "Mais nous devons encore trouver sa localisation exacte".

En outre, une nappe d'hydrocarbures repérée au nord de Bali, à l'endroit où le sous-marin a plongé, laisse craindre une possible rupture du réservoir, voire une dislocation du sous-marin, redoutent les experts. D'après l'armée indonésienne, le submersible pourrait avoir coulé jusqu'à 700 mètres de fond, une profondeur bien plus importante que celle pour laquelle il a été conçu.

Le sous-marin de fabrication allemande avait demandé une autorisation de plonger dans le cadre d'exercices militaires comprenant le tir de torpilles, mais n'a plus répondu depuis. Les États-Unis ont envoyé des troupes aéroportées tandis que la marine australienne déploie deux de ses navires. Des renforts d'Inde et de Malaisie ainsi qu'un vaisseau singapourien spécialisé dans les secours aux sous-marins, le MV Swift Rescue, sont également attendus sur place dans l'espoir de retrouver le sous-marin.