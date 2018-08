et AFP

publié le 19/08/2018 à 17:40

La terre a tremblé pour la deuxième fois, ce dimanche 19 août, sur l'île indonésienne de Lombok. Un séisme de magnitude 6,9 a eu lieu peu avant 17 heures. L'épicentre de la dernière secousse a été localisé à une profondeur de 20 kilomètres et à environ cinq kilomètres au sud de la ville de Belanting, dans l'est de Lombok, selon l'Institut américain de géophysique (USGS). Aucune alerte au tsunami n'a été émise.



Un habitant a raconté avoir été brusquement réveillé par ce nouveau tremblement de terre.

"Le séisme était incroyablement puissant. Tout était agité par des secousses", a déclaré Agus Salim à l'AFP. Nous dormions tous dans une tente pour les évacués. Je venais juste de m'endormir lorsque soudain ça a commencé à trembler. Tous le monde est sorti en courant dans la rue en pleurant et en criant".

Un précédente séisme d'une magnitude de 6,3 s'était déjà produit, ce dimanche aussi, sur l'île. Des constructions ont été détruites provoquant des scènes de panique. L'épicentre se trouvait au sud-ouest de la ville de Belanting, à une profondeur de sept kilomètres. Des habitants ont affirmé que la secousse avait été fortement ressentie dans l'est de l'île. Elle était néanmoins moins forte que celle du 5 août, et on ne signalait dans l'immédiat aucune victime. En effet, deux semaines auparavant, un tremblement de terre de magnitude 6,9 avait fait au moins 480 morts.