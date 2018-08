publié le 11/08/2018 à 11:24

Le bilan s'alourdit encore pour l'île de Lombok en Indonésie. Ce samedi 11 août, les autorités ont indiqué qu'il atteignait désormais les 387 morts - 2 personnes ont également été tuées sur Bali, l'île voisine. Le nombre de blessés s'élève quant à lui à 13.000. Parallèlement, des centaines de milliers de personnes déplacées manquent toujours d'eau courante, de nourriture et de médicaments.



En cause : le tremblement de terre de magnitude 6,9, qui a détruit des dizaines de milliers de maisons, mosquées et entreprises dimanche dernier, le 5 août. "On prévoit que le bilan va continuer de s'accroître, car des victimes sont encore probablement sous des torrents de boue ou des ruines. Des personnes n'ont d'autre part pas été enregistrées ou ne se sont pas signalées", a indiqué le porte-parole de l'agence nationale indonésienne en charge des catastrophes naturelles, Sutopo Purwo Nugroho.

Elle a également annoncé que 387.000 personnes ont été contraintes de s'enfuir de chez elles. La plupart des personnes déplacées dorment sous des tentes ou des bâches installées à proximité des ruines de leurs maisons, tandis que les blessés sont pris en charge dans des installations médicales. Six jours après le tremblement de terre, certains n'ont toujours pas reçu d'aide, en particulier dans les régions montagneuses du nord.



"La principale difficulté réside dans la distribution de vivres (pour les réfugiés). La plupart des routes dans le nord de Lombok ont été endommagées par le séisme", a indiqué Sutopo Purwo Nugroho. Une vague de panique a été suscitée ce jeudi 9 août dans les abris de secours, après qu'une puissante réplique d'une magnitude de 5,9 ait été ressentie.