et AFP

publié le 10/06/2019 à 17:02

Les secouristes indiens tentaient lundi 10 juin, d'atteindre un garçon de deux ans piégé depuis près de quatre jours dans un étroit puits désaffecté dans l'État du Pendjab, dans le nord du pays.



Fatehvir Singh est tombé jeudi dernier dans le puits de 33 mètres de profondeur et 23 centimètres de diamètre alors qu'il jouait dans les champs à proximité de son domicile dans le district de Sangrur, a indiqué à l'AFP Vijay Inder Singla, un élu de l'assemblée législative locale.

"Le puits était couvert par un sac de sable mais il semble que le garçon ait marché dessus, ait glissé et soit tombé à l'intérieur", a-t-il expliqué. Une ambulance aérienne était à disposition et des pelleteuses et grues s'affairaient sur le site, a précisé le responsable politique.

Les secouristes essayent d'insérer un tuyau d'environ un mètre de diamètre parallèlement au puits pour atteindre la profondeur où l'enfant se trouverait. Les autorités n'ont donné aucune indication sur sa condition.



Un conduit d'oxygène a été glissé dans le puits, ainsi qu'une caméra. "Nous avons bon espoir que dans quelques heures nous serons en mesure de repérer l'enfant", a déclaré Vijay Inder Singla.