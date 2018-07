publié le 26/06/2018 à 09:52

Seules les prières leur font garder espoir. Les parents de douze enfants piégés dans une grotte en Thaïlande depuis trois jours organisent ce mardi 26 juin une séance de prières sur les lieux, tandis que les recherches reprennent. Le groupe de douze garçons, âgés de 11 à 16 ans, membres d'une équipe de football, seraient entrés dans la grotte de Tham Luang, située dans le district de Mae Sai, avec leur entraîneur de football samedi 23 juin.



Mais l'équipe entière s'est retrouvée coincée sous terre, dans une grotte inondée par les fortes pluies qui se sont abattues sur la région. "Mon fils, je suis venue ici pour te chercher", promettait la mère de l'un des garçons en pleurs, filmée par la presse locale. Au petit matin, les parents, dont certains ont passé la nuit sur place, ont organisé une petite cérémonie pour leurs enfants, sur le terrain boueux de ce parc du nord de la Thaïlande, à la frontière avec la Birmanie.

Ce mardi 26 juin, les recherches ont repris à 8 heures, heure locale. Plusieurs dizaines de sauveteurs sont sur place dont des plongeurs. "Notre équipe est descendue très tôt ce matin et va explorer le fond de la grotte. Il n'y a pas de réseau à l'intérieur donc nous devons attendre que l'équipe remonte", explique sur sa page Facebook la marine thaïlandaise.

Leurs affaires retrouvées

Les premières journées de recherche n'ont pas permis de découvrir la moindre trace du groupe à l'intérieur. Les autorités pensent qu'ils pourraient avoir trouvé refuge un peu plus loin dans cette grotte longue de plusieurs kilomètres pour échapper à la montée des eaux.



Ne voyant pas revenir son fils samedi soir après l'entraînement de football, une mère de famille avait donné l'alerte. Les affaires des garçons - vélos et chaussures - ont été retrouvées quelques heures plus tard juste à l'entrée de la grotte, située dans un grand parc.



Les recherches ont commencé dès le samedi soir mais ont dû être interrompues à cause de la nuit. Entre temps, le niveau de l'eau dans la grotte a fortement augmenté, rendant les recherches difficiles et nécessitant l'intervention de plongeurs pour passer dans les parties inondées et boueuses.