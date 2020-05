Inde : New Delhi suffoque sous 47,6 degrés, un record pour un mois de mai

publié le 27/05/2020 à 15:10

Une vague de chaleur estivale sèche sévit ces jours-ci sur le nord de l'Inde et la capitale en fait les frais. New Delhi a enregistré ce mardi 47,6°C, sa plus haute température pour un jour de mai depuis 18 ans. Dans l'État voisin du Rajasthan, la ville de Churu était au même moment le point le plus chaud du pays d'Asie du Sud, avec 50°C enregistrés.

En raison de vents secs au-dessus des plaines du centre de l'Inde, la canicule qui sévit ces derniers jours dans le nord-ouest du pays devrait persister jusqu'à jeudi, selon les services météorologiques indiens. Les mois d'été de mai et juin sont extrêmement chauds et secs en Inde, avec des températures dépassant régulièrement les 40°C. Cette chaleur retombe avec l'arrivée progressive de la mousson au cours du mois de juin.

Aucun décès n'a pour l'instant été attribué à l'épisode caniculaire en cours. L'année dernière, le ministère de l'Intérieur indien avait indiqué que 3.500 personnes ont péri dans des vagues de chaleur entre 2015 et 2019.