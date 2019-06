Inde : deux femmes tondues et exhibées après avoir résisté à une tentative de viol

et AFP

publié le 28/06/2019 à 14:32

Une mère et une fille indiennes ont été tondues et exhibées dans les rues de leur village du Bihar, dans l'est de l'Inde. Elle se sont fait châtier après avoir résisté à une tentative de viol de la part d'un groupe d'hommes.

C'est Mohommad Khurshid, l'un des représentants du village, qui se serait introduit avec ses acolytes chez une jeune femme de 19 ans et sa mère avant de tenter de les violer mercredi 16 juin 2019, selon la police. Lorsqu'elles ont résisté, elles ont été attaquées et le responsable les a amenées chez un coiffeur pour leur raser la tête, selon le récit fait par la mère aux enquêteurs.

"À l'heure actuelle, seuls six des suspects dans l'affaire ont été arrêtés. La police mène des opérations pour arrêter les autres, qui sont en cavale depuis cet événement", a déclaré le policier, Sanjay Kumar. Le responsable du village et le coiffeur sont parmi les personnes qui ont été arrêtées par les autorités. L'affaire a été reprise par les médias et l'opposition au gouvernement du Bihar pour fustiger le pouvoir en place.