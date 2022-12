Inde : 37 personnes mortes après avoir consommé de l'alcool frelaté

C’est un drame qui a touché l’État indien du Bihar, situé dans le nord-est du pays. Près de 37 personnes sont récemment mortes après avoir consommé de l'alcool frelaté. La presse locale avait indiqué le chiffre de 60 décès, un nombre qui n’a pas pu être confirmé.

Selon les familles des victimes, des habitants de plusieurs villages ont absorbé lundi, lors d'un mariage et d'autres rassemblements, une boisson fabriquée localement et connue sous le nom de "Mahua" ou "Desi Daru". Beaucoup d'entre eux se sont ensuite plaints de douleurs à l'estomac et d'une perte de vision, puis ont commencé à vomir. Dès mardi, plus de vingt personnes étaient décédées.

La vente et la consommation d'alcool sont interdites dans de nombreuses parties de l'Inde, ce qui a eu pour conséquence de favoriser le marché noir. Chaque année, cela provoque la mort de centaines de personnes.

La police a arrêté durant les trois derniers jours plus d'une centaine de personnes liées à la confection et la vente illégales d'alcool. Six cents litres d'alcool ont été saisis.

