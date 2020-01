Incendies en Australie : comment aider les animaux

publié le 16/01/2020 à 16:08

Un milliard. C'est le nombre d'animaux qui ont péri dans les feux en Australie, selon les dernières estimations de scientifiques sur place. Depuis septembre, plus de 2.000 habitations ont été détruites et une zone de 100.000 kilomètres carrés, plus grande que la superficie de la Corée du Sud ou le Portugal, est partie en fumée.

Kangourou, Koala, et des dizaines d'autres espèces sont mises en danger par ces feux. Si vous vous sentez impuissants depuis la France, sachez qu'il est possible de faire un geste pour sauver ces animaux.

L'association ARCCG, tente, sur place, de sauver les espèces des flammes et récupère, notamment, ceux qui échappent aux flammes. L'association a lancé un appel, relayé par plusieurs médias français. Elle a besoin de poches en tissu pour les kangourous orphelins.

Il s'agit en fait de reconstituer un environnement similaire au ventre de leur mère. Le site du parc zoologique Australien de Carcassonne a détaille les dimensions nécessaires et le type de tissus à privilégier. Les tissus chauds, comme de la laine d'agneau ou des sacs de couchage en coton, aident à recréer leur environnement.

Parrainer un animal

Outre fabriquer ces poches, il est possible de parrainer un animal. Une aide précieuse pour soigner et nourrir les animaux. Si vous parrainez un koala, par exemple, vous recevrez ainsi un certificat d'adoption et des nouvelles de votre filleul.

Ainsi, le Port Macquarie Hospital propose à l'adoption, chaque année, une vingtaine de koalas à l'adoption. Le prix oscille entre 40 et 70 dollars

Aider les pompiers

Enfin, des cagnottes de soutien ont été créées début janvier pour aider financièrement les brigades locales de pompier. Parmi elles, les brigades de la Nouvelle-Galles du Sud, État du sud-est particulièrement touché, du Queensland ou de l'Australie du Sud. Lancée par la comédienne Celeste Barber sur Facebook, une cagnotte a également déjà récolté près de 25 millions d'euros. Des dons qui sont parvenus du monde entier.