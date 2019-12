publié le 02/12/2019 à 11:38

Les îles Samoa en Polynésie font face à une terrible épidémie de rougeole ces derniers jours : 53 personnes, en grande majorité des bébés de moins d'un an, sont décédées et le nombre de malades ne cesse d'augmenter.

Les autorités sanitaires sont en alerte et le gouvernement va devoir fermer ses portes les 5 et 6 décembre car les employés ministériels ont été réquisitionnés pour participer à la campagne massive de vaccination contre la rougeole. Seuls les services de l'eau et de l'électricité resteront ouverts.

Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi, premier ministre samoan, a mis en garde la population contre les remèdes traditionnels et les traitements alternatifs : "Se faire vacciner est la seule solution. Plus on se signale tôt, plus on peut s'attendre à un rétablissement complet. Enfin, ni les traitements traditionnels ni les préparations à base d'eau alcaline ne peuvent soigner la rougeole", a-t-il déclaré sur le site de Newshub.