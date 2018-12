Il voyage d'avion en avion pour passer Noël avec sa fille hôtesse de l'air

publié le 27/12/2018 à 17:22

Une touchante histoire de Noël s'est déroulée dans l'espace aérien des États-Unis. Hal Vaughan, a décidé d'acheter plusieurs billets d'avion pour suivre sa fille, hôtesse de l'air de la compagnie Delta Airlines, d'astreinte en cette période de fêtes. Leur histoire a été relayée sur Facebook par Mike Levy, originaire de l'Ohio, qui a voyagé à côté de Hal pendant l'un de ses voyages.



"Je lui ai demandé s'il rentrait chez lui ou s'il partait en vacances et il m'a répondu que sa fille faisait partie de l'équipage et qu'il voyageait juste avec elle, explique Mike Levy. Je n'ai jamais eu vent d'une chose pareille jusque-là". Le passager a donc demandé à Hal et à sa fille Pierce s'il pouvait les photographier et a partagé la belle histoire illustrée sur Facebook.

En trois jours, la photo a récolté quelque 89.000 "j'aime" et pas moins de 31.000 partages. "En attendant mon voisin de siège avant que l'avion ne décolle j'espérais une personne célèbre et finalement c'est moi qui l'ai rendu célèbre", s'amuse Mike Levy auprès de la chaîne ABC.

Le voyage n'a pas manqué d'attendrir la principale intéressée, la fille de Hal, Pierce. L'hôtesse de l'air s'est elle aussi exprimée sur Facebook pour annoncer à l'une de ses proches que le "premier voyage de papa avec ses avantages a été un succès", remerciant tout particulièrement Mike Levy d'avoir relayé leur histoire.