Il pense assister à une tuerie de masse... il était en fait à un cours de yoga

ON VOUS EN PARLE - Un cours de yoga confondu avec une tuerie de masse

ON VOUS EN PARLE - Un cours de yoga confondu avec une tuerie de masse

ON VOUS EN PARLE - Un cours de yoga confondu avec une tuerie de masse

ON VOUS EN PARLE - Un cours de yoga confondu avec une tuerie de masse

L'ambiance était calme et paisible mercredi dernier à Chapel St Leonards, dans le nord-est de l'Angleterre. Un homme alors en balade dans un parc, assiste à une scène stupéfiante : des dizaines de personnes sont allongées au sol, elles ne bougent plus. Il appelle alors immédiatement les secours et les forces de l'ordre, pensant assister à une tuerie de masse.

Les fourgons de police se précipitent sur place. Ils s'attendaient à intervenir sur une opération d'ampleur, mais se sont retrouvés... face à une classe de yoga ! Un cours se déroulait dans les jardins de l'Observatoire de la mer du Nord. Les personnes au sol étaient finalement en pleine relaxation dans ce magnifique décor, vue sur mer, sans aucun bruit. Les policiers ont rapidement compris le malentendu. Les participants risquent de s'en souvenir longtemps.

Dans un message posté sur Facebook, l'Observatoire de la mer du Nord a tenu à rassurer les habitants de Chapel St Leonards, paniqués par la venue en masse des forces de l'ordre : "Cher public, soyez conscient que l'Observatoire a beaucoup de cours de yoga qui se déroulent le soir. Nous ne faisons partie d'aucun culte fou ou clubs fous."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info