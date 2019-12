Hong-Kong : les émeutes s'invitent dans le jeu vidéo GTA

publié le 27/12/2019 à 15:00

Casques de chantier jaunes et masques à gaz. Depuis que les manifestants hongkongais ont vu qu'ils pouvaient habiller leurs avatars du jeu vidéo GTA de la même façon qu'ils se vêtissent pour protester contre le gouvernement chinois, les émeutes qui secouent le pays depuis mars 2019 ont gagné le monde virtuel de GTA.

Dans l'univers ouvert de ce mythique jeu-vidéo, les manifestants hongkongais pro-démocratie organisent des batailles rangées contre les policiers, contrôlés par des joueurs soutenant le régime de Pékin. Sur le réseau social Weibo, ces derniers ont appelé à aller combattre les avatars de manifestants dans GTA.

"Ce jeu-vidéo est une façon ludique pour faire connaître notre cause à des inconnus et à des étrangers, aux points de vue parfois très différents de nous", a confié Chang, un jeune manifestant, au média américain CNN. Lancée en 1997, la série des jeux-vidéo GTA est l'une des plus populaires du monde. Le joueur y incarne des bandits sans foi ni loi.

Depuis neuf mois, émeutiers et forces de police s'affrontent régulièrement et violemment dans les rues de Hong Kong. Un projet de loi permettant au gouvernement chinois d'extrader des citoyens hongkongais avait mis le feu au poudre dans ce territoire indépendant du sud de l'Empire du milieu.