publié le 29/01/2018 à 17:05

Élisabeth Revol sait, lorsqu'elle se sépare de son compagnon de cordée dimanche 28 janvier dans le Nanga Parbat - une montagne de l'Himalaya -, qu'elle le voit pour la dernière fois.



La grimpeuse française a été secourue plus loin dans sa descente, à quelque 6.000 mètres d'altitude, après avoir laissé son ami Tomek Makiewitz, dont les organes vitaux étaient atteints par le froid glacial qui sévit sur ce que les connaisseurs surnomment la "montagne tueuse", culminant à 8.126 mètres d'altitude.

La Drômoise, hospitalisée à Islamabad (Pakistan), souffre d'importantes gelures et risque l'amputation. Grimpeuse chevronnée, Élisabeth Revol, ancienne gymnaste devenue professeure de gym suppléante, possède un impressionnant parcours d'aventurière.

"Elle a déjà participé à des expéditions risquées où elle a craint le pire, elle a toujours recommencé", fait savoir sur Twitter son cousin, un jeune journaliste qui a enrichi de nouvelles un live sur le sauvetage de l'alpiniste.



Elisabeth Revol, c'est la cousine de ma mère. Un bout de femme de 37 ans qui a grimpé les plus hauts sommets, on écarquille toujours les yeux quand on demande de ses nouvelles. Elle a déjà participé à des expéditions risquées où elle a craint le pire, elle a toujours recommencé. pic.twitter.com/qmj3CekSNl — Noé Michalon (@nmchl) 28 janvier 2018

"C'est la deuxième fois que la grimpeuse de 37 ans perd son équipier", explique par ailleurs La Parisienne. En 2009 déjà, Martin Manarik disparaissait tandis qu'elle descendait avec lui l'Annapurna.



Selon La Parisienne, Élisabeth Revol "découvre l’escalade à 18 ans avec le Club alpin français". En 2008, "elle devient la première femme au monde à enchaîner, en 16 jours, trois sommets de plus de 8.000 mètres, sans porteur et sans oxygène". À savoir le GI, le GII et le Broad Peak, tous situés au Pakistan.



Le 20 mai 2017, Élisabeth Revol atteignait sans oxygène le Lhoste, quatrième plus haut sommet du monde, au cours d'une année sabbatique qui n'a manifestement pas rimé avec "répit". Cette expédition sur le Nanga Parbat, qui a coûté la vie à son coéquipier, est la quatrième qu'elle réalise en pleine période hivernale, dans les conditions extrêmes que cela implique.