Opération sans précédent pour sauver une alpiniste française dans l'Himalaya

Une opération de sauvetage sans précédent dans l'Himalaya a permis de sauver Élisabeth Revol, une alpiniste française en grande difficulté sur le Nanga Parbat. Ce sommet, surnommé la "montagne tueuse", est situé dans la partie pakistanaise du massif. Mais les recherches ont été suspendues dimanche concernant un grimpeur polonais, qui accompagnait Élisabeth Revol dans son ascension périlleuse.



L'opération de sauvetage, lancée samedi 27 janvier par des alpinistes polonais avec l'aide de l'armée pakistanaise, n'a pas été en mesure d'atteindre Tomek Mackiewicz. Le sauvetage n'est "malheureusement pas possible, parce que le temps et l'altitude mettraient en danger la vie des sauveteurs", a déclaré un ami d'Élisabeth Revol, Ludovic Giambiasi, sur Facebook. "C'est une décision terrible et douloureuse. Nous sommes profondément tristes", a-t-il ajouté.

Sauvetage de nuit, sans corde fixe

Quatre alpinistes avaient été acheminés pour cette mission de sauvetage par voie aérienne par l'armée pakistanaise depuis le camp de base du K2, deuxième plus haut sommet du monde derrière l'Everest mais souvent considéré comme plus complexe à gravir que ce dernier. "Les grimpeurs du K2 qui ont stoppé leurs efforts historiques pour réaliser l'ascension hivernale du K2 vont redescendre avec Élisabeth Revol. Une vie sauvée", a déclaré dimanche dans un communiqué Karar Haideri, porte-parole du Club alpin du Pakistan.

L'alpiniste pakistanais Karim Shah, qui est en contact avec les membres de cette expédition, a affirmé que ce sauvetage était sans précédent dans l'histoire de l'alpinisme. Les sauveteurs ont gravi sans corde fixe et de nuit 1.200 mètres par une route très difficile. "Personne n'avait auparavant fait une telle ascension, a-t-il expliqué. La plupart des gens mettent deux ou trois jours pour le faire et ils ont mis huit heures dans l'obscurité."

Élisabeth Revol "souffre de gelures et un peu de cécité des neiges", a déclaré Asghar Ali Porik, de l'organisme Jasmine Tours qui avait participé à l'organisation de l'expédition du K2. Selon les organisateurs de cette expédition, la Française a envoyé des messages alarmistes concernant le sort du Polonais. "Pour Tomek, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir. C'est une tragédie", avait-elle écrit, à une date qui n'a pas été précisée.



Neuvième plus haut sommet du monde, le Nanga Parbat (8.125 mètres), dans le nord-est du Pakistan, a été surnommé la "montagne tueuse" car plus de 30 alpinistes y ont trouvé la mort avant qu'il soit vaincu pour la première fois, en 1953. Un Espagnol et un Argentin ont disparu en juin en grimpant le Nanga Parbat, dont le nom signifie "montagne nue".