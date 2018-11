Hausse du prix des carburants : les Bulgares aussi bloquent leurs routes

publié le 19/11/2018 à 00:19

Les Bulgares protestent aussi contre la flambée du prix des carburants dans un contexte de mécontentement dû au faible niveau de vie dans le pays le plus pauvre de l'Union européenne. Des milliers d'entre eux ont bloqué dimanche 19 novembre les principaux axes routiers et les postes-frontière entre la Bulgarie et la Turquie et entre la Bulgarie et la Grèce.



Les manifestants ont bloqué pendant plusieurs heures la circulation dans différents endroits sur les autoroutes Trakia et Hemus qui traversent le pays avant d'être dispersés par la gendarmerie, a rapporté la radio publique BNR, au lendemain d'un mouvement similaire en France. Ils ont également bloqué l'autoroute Maritsa qui mène vers les postes-frontière de Kapitan Andreevo et Lesovo à la frontière avec la Turquie. Des moments de tension ont eu lieu lorsque des manifestants ont réussi à rompre le cordon des gendarmes qui tentaient d'empêcher le blocus.

Des protestataires ont bloqué l'accès au poste-frontière de Kulata (sud-ouest) avec la Grèce. Quelque 2.000 gendarmes et policiers avaient été déployés pour maintenir l'ordre.