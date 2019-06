publié le 18/06/2019 à 11:48

Nouveau rebondissement dans l'affaire Weinstein : son avocat ne veut plus le représenter, selon les informations de la presse américaine. Le producteur américain de cinéma Harvey Weinstein est accusé d'harcèlement sexuel et de viols sur un grand nombre de femmes issues du monde du spectacle. Il aurait notamment violé une femme dans une chambre d’hôtel à New York.



"Tout d'abord, Monsieur Weinstein a eu un comportement qui rend cette représentation difficile à mener efficacement et raisonnablement. Il a insisté pour prendre des mesures avec lesquelles j'ai des désaccords fondamentaux", a déclaré l'avocat Jose Baez selon une sourcé révélée par le média américain CNN.

De plus, l'ancien magnat d'Hollywood aurait "délibérément ignoré [leur] convention de rémunération et un avocat externe a indiqué qu'il avait l'intention de continuer à le faire", a continué la source.



Le procès aura lieu le 9 septembre 2019. Harvey Weinstein sera confronté à cinq chefs d'accusation, incluant deux plaintes d'agression sexuelle sans passage à l'acte, une agression sexuelle et deux plaintes pour viol. Il a plaidé non-coupable pour tous les chefs d'accusation.