publié le 25/01/2019 à 13:54

Harvey Weinstein a décidé de s'entourer de plusieurs des anciens avocats de Rose McGowan, qui accuse le producteur de l'avoir violée, pour le représenter à New York, aux États-Unis, où l'ancien producteur de 66 ans est inculpé pour deux agressions sexuelles.



La nouvelle équipe de défense de l'ancien producteur comprend donc Jose Baez, célèbre avocat de Floride connu notamment pour avoir obtenu en 2008 l'acquittement surprise dans la retentissante affaire de Casey Anthony, une mère accusée du meurtre de sa fille. Mais aussi Ronald Sullivan, spécialiste des affaires jugées "impossibles" à défendre et directeur du département de droit pénal à la prestigieuse université de Harvard.

Le duo d'avocats est également connu pour avoir récemment défendu l'ancienne actrice Rose McGowan, l'une des femmes dont les accusations d'agressions sexuelles contre le célèbre producteur de Hollywood ont déclenché le scandale Weinstein, en octobre 2017. Ce n'est pas pour cette affaire que Jose Baez et Ronald Sullivan sont intervenus aux côtés de l'ancienne actrice et actuelle militante pour les droits des femmes.

Rose McGowan avait été inculpée en 2017 pour possession de cocaïne : de la drogue avait été retrouvée dans le portefeuille qu'elle avait oublié dans un avion. Si elle a nié que la drogue lui appartenait, l'ancienne comédienne a été condamnée mi-janvier à une amende de 2.500 dollars et à douze mois de prison avec sursis.

Un conflit d'intérêts ?

Interrogés par l'AFP, Jose Baez et Ronald Sullivan ont indiqué mercredi 23 janvier dans un email que cette affaire était désormais "close", et qu'après avoir consulté des spécialistes d'éthique, ils étaient "certains qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts." Rose McGowan, au contraire, a dénoncé un "conflit d'intérêt majeur".



"Je savais qu'il se passait des choses louches en coulisses", a-t-elle affirmé au site The Daily Beast, laissant entendre que ses avocats avaient été approchés par le producteur déchu. "Harvey Weinstein a maintenu fermement son innocence dans cette affaire et nous nous réjouissons de l'aider à se défendre", a expliqué Jose Baez.



La prochaine audience de Harvey Weinstein a été fixée au 7 mars et le procès pourrait débuter en mai.