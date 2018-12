publié le 20/12/2018 à 15:21

C'est une audience déterminante pour Harvey Weinstein, qui risque la perpétuité. Défense et accusation se retrouveront devant le juge de Manhattan, jeudi dans la matinée. L'avocat de l'ancien producteur de cinéma, Ben Brafman plaidera pour l'abandon des poursuites.



Harvey Weinstein, cible numéro 1 du mouvement #MeToo est accusé de harcèlement et d'agressions sexuelles par plus de 80 femmes, dont Angelina Jolie ou Ashley Judd. L'ex-producteur, devenu l'incarnation des abus perpétrés impunément par des hommes de pouvoir a été inculpé en mai puis juillet pour des fellations forcées en 2004 et 2006 et pour viol en 2013, sur trois femmes différentes.

Ben Brafman qui assure sa défense, a obtenu l'abandon d'un des six chefs d'inculpation. L'avocat, parmi les plus aguerris du barreau new-yorkais, avait déjà défendu Dominique Strauss-Kahn dans l'affaire du Sofitel en 2011, où il avait réussi à faire abandonner les charges de l'accusation.

Plusieurs erreurs d'un détective

Il est apparu qu'un détective chargé de l'enquête avait caché aux procureurs un témoignage contredisant le récit d'une des supposées victimes de Harvey Weinstein. M.Brafman fait donc valoir d'autres erreurs du détective, Nicholas DiGaudio.



Celui-ci aurait notamment suggéré à une autre accusatrice, d'effacer de son téléphone portable, de très affectueux messages envoyés à l'ancien producteur après son agression supposée. Autant d'erreurs qui ont "irréparablement entaché" tout l'acte d'accusation, selon l'avocat.



Mais les procureurs rejettent ces arguments. Selon Bennett Gershman, professeur à l'université Pace, ces derniers ont renoncé à poursuivre les accusations d'une des victimes, pour éviter une "contamination" des autres chefs d'inculpation. Pour cet ex-procureur, le parquet dispose toujours, d'un dossier "solide" avec les deux accusatrices restantes et il ne fait "aucun doute" que le juge maintiendra les poursuites.