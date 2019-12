publié le 12/12/2019 à 07:42

Les négociations durent depuis plus d'un an. Plus d'une trentaine de femmes qui accusent le producteur américain Harvey Weinstein d'agressions sexuelles ont accepté de toucher 25 millions de dollars (22 millions d'euros).



Seules deux d'entre elles refusent ce compromis et veulent le contester en justice. Cet accord, négocié par les avocats d'Harvey Weinstein, ceux de son ancien studio et ceux des plaignantes, doit encore être validé par les juges américains.

L'information a été publiée par les deux journalistes du New York Times qui avaient diffusé les premières révélations sur le producteur à l'automne 2017. Certaines des femmes qui ont accepté cet accord ne sont toutefois pas totalement ravies de ce compromis. Mais si les négociations n'aboutissent pas maintenant, elles craignent de toucher beaucoup moins d’indemnités, voire pas du tout.

Il reste officiellement innocent

Cet accord est issu d'une négociation plus large concernant la liquidation de la société de production d'Harvey Weinstein, qui a déposé le bilan. Ces dizaines de femmes redoutent donc que le producteur se retrouve sans argent et soit dans l'incapacité de financer leurs indemnisations si les discussions durent trop longtemps.

Toutefois, le producteur n'aurait pas à payer lui-même la somme de 25 millions de dollars prévue par cet accord. Ce sont les assurances de sa société de production qui devraient s'en charger. Par ailleurs, selon les termes de l'accord, Harvey Weinstein n'aurait à reconnaître aucun tort et resterait officiellement innocent. Innocent, donc, et sans avoir à payer lui-même : c'est aussi cela qui agace les deux femmes qui ont refusé de signer.

Il s'agit des procédures civiles et, si les juges décident de valider l'accord, Weinstein ne serait donc pas blanchi. Le procès pénal, qui concerne uniquement deux femmes qui accusent le producteur de viol, devrait toutefois bien avoir lieu.

Même s'il est difficile de dire pour le moment comment il se déroulera, avec son nouvel avocat, Harvey Weinstein va essayer de démontrer qu'il n'existe aucune preuve contre lui. Théoriquement, le procès doit débuter le 6 janvier mais il a déjà été reporté à plusieurs reprises