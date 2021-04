Haïti : qui sont les deux ecclésiastiques français enlevés dimanche ?

publié le 12/04/2021 à 13:35

De l'inquiétude en Haïti après l'enlèvement de sept religieux catholiques, dont deux Français. Le groupe a été kidnappé près de la capitale, Port-au-Prince. Les ravisseurs réclament un million de dollars. Les religieux se rendaient à l'installation d'un nouveau prêtre.

Un spécialiste explique sur RTL que ces kidnappings de gangs se multipliaient depuis deux ans, avec la complicité des autorités, pour maintenir une forme de paix sociale. Que sait-on du profil de ces deux Français ? Un homme et une femme très engagée pour venir en aide à cette population haïtienne parmi les plus pauvres du monde.

Le père Michel Briand vit en Haïti depuis plus de trente ans. Il avait d'ailleurs déjà été victime d'agressions par des groupes armés. C'était en 2015. Il avait dû revenir en France pour une convalescence de plusieurs mois. Mais il n'avait pas abdiqué et avait décidé de repartir en Haïti un an plus tard, en 2016, pour contribuer à la construction notamment d'une école.



Déjà victime de violence

Sœur Agnès Bordeau, elle, est originaire du Maine-et-Loire. Elle connaît bien l'Amérique latine. D'abord le Honduras en 1998, puis le Guatemala, où elle aussi a été victime de la violence. C'était il y a dix ans. Des hommes armés s'étaient introduits dans sa maison, l'avaient prise en otage le temps d'un cambriolage, braqué sur la tempe par un enfant de 15 ans.

Elle disait alors ne pas avoir eu peur de mourir et a poursuivi sa mission en Haïti, où elle a donc été enlevée dimanche avec le père Bryan et cinq autres religieux haïtiens. Les ravisseurs réclament un million de dollars.