Guerre en Ukraine : une frappe contre une tour de télévision fait neuf morts

Les autorités de Rivne, dans l'ouest ukrainien, ont annoncé qu'une frappe de l'armée russe contre une tour de télévision ce lundi 14 mars a fait au moins neuf morts et neuf blessés. Selon les secours ukrainiens, le bombardement s'est déroulé pendant la nuit, à 4h25 (heure française).

"À 16h GMT (17h en France), nous pouvons déclarer qu'il y a neuf morts et neuf blessés", a indiqué à la presse Vitali Kobal, le responsable de l'administration locale, précisant que "deux missiles" avaient touché la tour de télévision du village d'Antopil, à 15 kilomètres à l'est de Rivne, et un bâtiment administratif situé juste à côté.

"Pour le moment, les opérations de secours sont toujours en cours et se poursuivront jusqu'à ce que les débris dans les bâtiments soient complètement déblayés", a-t-il ajouté. Selon lui, l'accès à la télévision était déjà rétabli en fin de journée dans la partie nord de la région de Rivne, via le réseau câblé.