Guerre en Ukraine : une attaque de missile russe fait deux morts dans le sud du pays

L'intensification des combats se poursuit sur le front ukrainien. Une attaque de missile russe a fait deux morts et un blessé dans la région ukrainienne de Mykolaïv (sud), a communiqué le service d'urgence ukrainien mercredi 18 octobre au soir.

Mercredi à 20h30 locales (19h30 à Paris), "l'ennemi a lancé une attaque de missile sur une des (localités) du district de Mykolaïv. Deux personnes sont mortes et une personne a été blessée sous les décombres d'un établissement de restauration", a indiqué le service d'urgence sur Telegram.

"En conséquence de l'impact, des bâtiments résidentiels et une entreprise agricole ont aussi été endommagés", a ajouté la même source. Selon le gouverneur de la région, Vitaliy Kim, la frappe a visé le village de Stepove, à quelque 45 kilomètres au nord-est de Mykolaïv.

Moscou vise toutes les nuits des villes ukrainiennes, souvent situées loin du front, et dément systématiquement faire des victimes civiles. Dans la nuit de mardi à mercredi, des frappes de missiles russes sur la ville de Zaporijjia (sud-est) et la région de Dnipropetrovsk (centre-est) ont fait au moins six morts selon les autorités ukrainiennes.

