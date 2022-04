La guerre continue de faire rage en Ukraine et pourrait faire de nouvelles victimes inattendues. Dans l'est du pays, à Kharkiv, c'est en effet un parc animalier, le Feldman Ecopark qui se retrouve sous les bombes. Ce zoo, qui habite de nombreuses espèces animales, a subi ces derniers jours d'importants dégâts matériaux.

Le parc a aussi annoncé le décès de deux orangs-outans et de deux chimpanzés qui auraient succombé aux bombardements russes. Par ailleurs, l'administration du zoo craint désormais que la détérioration du matériel et des enclos puissent mener à l'échappée des espèces les plus dangereuses.

"Les lions ont failli se retrouver hors de leur enclos. Maintenant, nous négocions avec un grand nombre de personnes et d’organisations, en particulier avec ceux qui peuvent accepter nos animaux en Ukraine et à l’étranger", a ainsi déclaré le directeur zoo dans un communiqué. "Mais le principal problème est de faire sortir les tigres, les lions, les ours et autres grands animaux".

L'administration du parc espère désormais ne pas avoir à euthanasier les espèces ne trouvant pas preneurs dans les prochains jours.