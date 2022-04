Guerre en Ukraine : comment un chat a récolté 10.000 dollars pour aider les animaux ?

Il s'appelle Stepan, a les yeux verts, le pelage tigré et un regard blasé qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Anna, la propriétaire de ce chat ukrainien, suivi par 1,2 million de personnes sur Instagram (@loveyoustepan), a lancé une collecte de fonds pour aider les animaux restés au pays.

Stepan et sa famille ont fui l'Ukraine, et plus précisément la ville de Kharkiv, à cause des bombardements. Sur les réseaux sociaux de Stepan, Anna raconte : "le 24 février, tôt, le matin, nous étions à la maison et nous dormions profondément. Il y a eu une explosion, puis plusieurs. Les Fenêtres tremblaient." Stepan, qui a plutôt l'habitude de se montrer blasé, devant des cocktails ou des boules à facettes, a les yeux ronds, qui semblent être remplis de tristesse et de peur. On le voit également regarder par la fenêtre de la voiture dans laquelle ont été entassées à la hâte les affaires de sa famille, comme pour jeter un dernier regard à sa maison.

Pour le félin, direction la France, d'où sa famille a pris l'initiative d'utiliser sa notoriété pour aider les animaux restés en Ukraine. En à peine plus de deux semaines, Stepan a récolté 10.035 dollars, grâce à ses abonnés Instagram. Les dons seront transférés à des associations de protection animale qui agissent en Ukraine, parmi lesquelles Happy Paw, qui fourni des services médicaux aux animaux, et UAnimals, qui apporte de la nourriture pour animaux, leur offre une aide humanitaire et peut les évacuer.

Stepan a tenu à remercier ses abonnés, qui l'ont notamment connu grâce à un partage de la star internationale Britney Spears, qui avait republié une de ses vidéos sur ses réseaux sociaux. "Vos contributions sont inestimables. Grâce à votre soutien, nous pourrons fournir des soins et des traitements décents à chaque animal en Ukraine. Merci beaucoup !" ont exprimé Stepan et sa famille.