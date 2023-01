Guerre en Ukraine : Poutine ordonne un cessez-le-feu les 6 et 7 janvier

Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu les 6 et 7 janvier

Ce jeudi 5 janvier, le président russe Vladimir Poutine a ordonné à ses forces d'appliquer un cessez-le-feu en Ukraine les 6 et 7 janvier à l'occasion du Noël orthodoxe, après une demande du patriarche Kirill, a indiqué le Kremlin. "Compte tenu de l'appel de Sa Sainteté le patriarche Kirill, j'instruis le ministre russe de la Défense d'introduire un régime de cessez-le-feu sur toute la ligne de contact entre les parties en Ukraine à partir de 12h00 le 6 janvier de cette année jusqu'à 24h00 le 7 janvier", a-t-il indiqué dans le communiqué du Kremlin.

Ce jeudi, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait lui aussi exhorté Vladimir Poutine à un "cessez-le-feu unilatéral!. "Les appels à la paix et les négociations entre Moscou et Kiev devraient être soutenus par un cessez-le-feu unilatéral", a-t-il déclaré durant un entretien téléphonique, selon un communiqué transmis par la présidence turque. Le président turc s'est également entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky sans pourtant mentionner une demande pour un "cessez-le-feu unilatéral".

"Hypocrisie" selon l'Ukraine

Sur Twitter, un conseiller de la présidence ukrainienne Mykhaïlo Podoliak a fustigé une éventuelle trêve de "piège cynique" et d'"élément de propagande". "La Russie doit quitter les territoires occupés, c'est alors seulement qu'il y aura une trêve temporaire. Gardez votre hypocrisie".

