Guerre en Ukraine : pourquoi la France n'est pas emballée par un bouclier anti-missiles européen

Après 8 mois de guerre en Ukraine, et face aux menaces russes incessantes d'utiliser l'arme nucléaire sur le sol ukrainien, les occidentaux haussent le ton. Les ministres de la Défense des pays membres de l'Otan se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles. "En cas d'attaque nucléaire", "l'armée russe sera anéantie" a déclaré Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne.

Fini le langage policé ou technocratique qu'on reproche parfois aux Européens. Josep Borrell s'est montré extrêmement ferme à l'égard de Vladimir Poutine et des insinuations nucléaires du Kremlin : "Poutine dit qu'il ne bluffe pas avec la menace nucléaire de l'Espagne. Il doit alors comprendre que les pays qui soutiennent l'Ukraine, l'Union européenne et ses États membres, les États-Unis et l'OTAN, ne bluffent pas non. Toute attaque nucléaire contre l'Ukraine entraînera une réponse. Pas une réponse nucléaire, mais une réponse militaire si puissante que l'armée russe sera anéantie.

La France s'oppose à un bouclier anti-missile européen

Alors qu'Emmanuel Macron a été beaucoup plus flou hier concernant le nucléaire, Josep Borrell a été jusqu'à définir l'Europe comme "un jardin", entouré de jungle, une jungle hostile aux Européens.

Les Européens songent à un bouclier anti-missile mais la France s'est opposée à cette mesure pour trois raisons. La première est que l'Europe possède déjà des systèmes performants. L'engin de défense sol-air de moyenne portée "MAMBA", que l'OTAN utilise déjà d'ailleurs, est souvent cité. Deuxièmement, la France possède la voûte nucléaire. Enfin, dans les pays qui voudraient se rassembler pour un bouclier anti-missile, beaucoup voudraient un rapport de force plus frontal avec la Russie et Vladimir Poutine tandis que la France ménage ses rapports avec le Kremlin.

