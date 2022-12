Guerre en Ukraine : "La menace nucléaire, je n'y crois pas", assure Pierre Servent

Avec l'entrée dans un conflit armé de la Russie, qui détient l'arme atomique, contre l'Ukraine, la menace nucléaire plane-t-elle sur l'Europe ? Pierre Servent, journaliste spécialiste des questions militaires, a répondu au micro de RTL : "C'est compliqué de répondre à cette question : sur le plan strictement militaire, sur le terrain, on parle souvent d'arme nucléaire tactique. Je ne crois pas du tout que Poutine puisse les utiliser, à cause de l'imbrication des forces entre ces troupes et celles de l'Ukraine".

Pour Pierre Servent, les conséquences d'une frappe nucléaire seraient trop importantes pour le dirigeant russe : "C'est une arme terrifiante, qui pollue, avec la radioactivité, le sol et le sous-sol, y compris les nappes phréatiques, les rivières, les fleuves. Sans s'arrêter aux frontières entre l'Ukraine et la Russie".

Le journaliste a ajouté : "Le biélorusse Loukachenko ne serait pas très content. Il se rappelle de ce qui s'est passé à Tchernobyl." Avant de conclure : "Je ne crois pas (à la frappe nucléaire), parce que je ne pense pas que Poutine ait envie de mourir. Tout montre jusque-là qu'il a peur de la mort. Il joue avec les extrêmes parce que ça nous fait peur. Maintenant, dire jamais avec Poutine c'est un peu compliqué".

