Mercredi 24 août cela fera six mois. Six mois jour pour jour que la Russie a lancé son offensive en Ukraine. Malgré la guerre, le championnat national de football vient tout juste de reprendre avec une première rencontre entre Kharkiv et Donetsk .

Les noirs du Metalist Kharkiv contre les oranges, couleurs traditionnelles du Shakhtar Donetsk. Un symbole. Deux villes sous les bombes. Derrière le but, une grande porte de sortie si les sirènes retentissent. Si une attaque aérienne est imminente, les joueurs, les arbitres, les organisateurs doivent courir vers un abri, un abri. À moins de 500 mètres de là, les joueurs et les arbitres ont fait leur entrée sur le terrain. Un drapeau ukrainien sur les épaules.

Ces couleurs, jour de fête nationale, sont aussi au cœur du message de Volodymyr Zelensky diffusé juste avant le match. "Aujourd'hui, à l'ouverture du championnat de football ukrainien, je veux parler non seulement du passé de notre drapeau, mais aussi de son avenir", a affirmé le président ukrainien. "Le drapeau bleu et jaune de l'Ukraine flottera à nouveau partout où il doit être, dans toutes les villes et dans tous les villages temporairement occupés d'Ukraine. Pour toujours, notre drapeau ukrainien sera bleu et jaune"

Une démonstration de patriotisme. Un soldat blessé a même donné le coup d'envoi après un hymne ukrainien chanté à tue-tête. Moment probablement le plus émouvant.

