Crédit : EyePress News / EyePress via AFP

Alors que la centrale de Zaporijia à Energodar, dans le sud-est de l'Ukraine, a été la cible de bombardements dans la nuit du vendredi 4 mars et qu'un incendie s'est déclaré dans les bâtiments de la centrale, sans toucher les réacteurs, le conseiller du maire de la commune ukrainienne Alex Buchnev affirme que les Russes "contrôlent la centrale".

"Leurs tanks sont proches de la centrale, les occupants contrôlent les routes aux abords et seuls les employés qui y travaillent peuvent y aller mais personne d'autres", a-t-il expliqué au téléphone. D'ailleurs, Alex Buchnev ajoute que "les occupants ont pris les téléphones des employés, contrôlent les messages et les empêchent de contacter leurs proches", depuis près de trois jours et l'arrivée des troupes russes sur le site.

Par ailleurs, l'inquiétude est encore montée d'un cran après cette attaque de la plus grande centrale d'Europe. Une nuit d'angoisse, qui a poussé de nombreux civils à essayer de trouver des pastilles d'iode.