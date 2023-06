Guerre en Ukraine : le patron de la milice Wagner lance un appel à la mutinerie, Moscou ouvre une enquête

WAGNER, L'ARMEE DE L'OMBRE (2/4) - Wagner : entre armée privée, entreprise et méthodes mafieuses

Confusion en Russie. Evguéni Prigojine, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, a appelé vendredi 23 juin à une mutinerie contre le haut commandement militaire russe, en pleine guerre contre l'Ukraine. Il a affirmé disposer de 25.000 hommes et appelé les Russes, notamment les soldats, à se joindre à eux. Le chef du groupe Wagner a accusé l'armée russe d'avoir bombardé des campements de ses soldats, faisant "un grand nombre" de victimes. Des accusations aussitôt démenties.



"Nous sommes 25.000 et nous allons déterminer pourquoi le chaos règne dans le pays (...) Nos réserves stratégiques, ce sont toute l'armée et tout le pays", a-t-il déclaré dans un message audio, avant d'en appeler à "tous ceux qui veulent nous rejoindre" pour "mettre fin au désordre". Le patron de Wagner a, ensuite, dit mener une "marche pour la justice", pas un "coup d'État".

Il accuse l'armée russe d'avoir bombardé des camps de Wagner

Dans un précédent message, le chef du groupe paramilitaire a accusé l'armée régulière russe d'avoir mené des frappes sur des camps de ses combattants à l'arrière du front ukrainien, faisant un "très grand nombre de victimes". "Le comité des commandements du groupe Wagner a décidé que ceux qui ont la responsabilité militaire du pays doivent être stoppés", a indiqué Evguéni Prigojine dans un message audio. Il a appelé à ne pas opposer de "résistance" à ses troupes tout en affirmant que le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, serait "stoppé".

L'armée russe a ensuite démenti ces accusations.