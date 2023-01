Guerre en Ukraine : la ville natale de Zelensky se souvient d'un homme "pas comme les autres"

En un an, et pour cause de guerre contre la Russie, Volodymyr Zelensky est passé d'ex-acteur devenu président, à représentant de la résistance de son peuple face à l'agression de Vladimir Poutine. Dans sa ville de naissance, du centre de l'Ukraine, à Kryvyi Rih, ces anciens camarades de classe ne sont pas surpris. Ils ont toujours vu en Zelensky un "homme spécial". Même si dans les couloirs de l'université, il n'y a ni culte de la personnalité, ni de photos du président mais une admiration partagée par tous.

Un de ces professeurs s'amuse à nous raconter que Volodymyr Zelensky se cachait souvent derrière un poteau pour rêver en silence. Il faut dire qu'à l'époque son rêve n'était pas vraiment de devenir président. Andrii Shaikan, l'actuel recteur de l'université et étudiant en même temps que Volodymyr Zelensky, raconte : "C'était un étudiant très impliqué. Son père voulait qu'il soit ingénieur, lui voulait être un artiste, finalement il a étudié le droit"

Dans les années 1990, Kryvyi Rih est une ville minière, assez pauvre et avec beaucoup de criminalité. Très vite, Volodimir Zelensky s'investit dans une troupe de théâtre et dans la vie associative de l'université.

À écouter 55. Qui est Volodymyr Zelensky, le comédien devenu président... et chef de guerre ? 00:14:26

"Il y a toujours eu dans cette université des espaces pour développer l'esprit critique", explique le recteur. "On a toujours eu des gens spéciaux qui se démarquaient des autres et Zelesnky en faisaient partie. Les années où il était étudiant ici, il y avait aussi des cours pour apprendre à parler en public, défendre ses idées devant d'autres, prendre de l'assurance, ça a du l'aider !"

Il est perçu comme un homme de convictions

Les habitants aiment dire qu'ici à Kryvyi Rih il n'y a que des gens de parole et d’action. Valentin, un de ses ancien professeur se souvient du soutien de la ville à son enfant, quand il s'est agi de se présenter à la magistrature suprême du pays : "Quand on a su en 2019 qu'il allait se présenter à l'élection présidentielle, toute la ville s'est organisée pour l'aider. On a monté des groupes de soutien, on a tracté, on a fait sa campagne. Donc sa victoire c'est aussi la nôtre".

Avant la guerre, le président ukrainien revenait régulièrement dans sa ville natale pour rendre visite à ses parents et assister à une représentation théâtrale annuelle en faveur des blessés du Donbass. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky se fait beaucoup plus discret à Kryvyi Rih, mais la majorité des habitants le soutient.

