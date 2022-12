C'est une chef de guerre qui est entré dans l'hémicycle du Congrès, longuement ovationné par l'Assemblée debout. Volodymyr Zelensky, dans sa traditionnelle tenue de pull et treillis kaki a pris un ton solennel, s'est exprimé en anglais, et a ainsi indiqué que "l'Ukraine allait déjouer tous les pronostics. "L'Ukraine est vivante et combative", autrement dit l'Ukraine est toujours debout. C'était le premier message qu'il a fait passer aux sénateurs et représentants américains.

Tout au long de son discours, le président ukrainien a exprimé sa reconnaissance, le remerciement du peuple ukrainien au peuple américain. Le but est que ces représentants votent une nouvelle aide de 45 milliards de dollars, parce qu'il va falloir tenir. Et Volodymyr Zelensky de demander plus d'aide : "Nous avons de l'artillerie oui. Est-ce suffisant ? Non. Pour que l'armée russe se retire complètement, nous avons besoin de plus de missiles et de munitions."

Il parlait ainsi directement aux contribuables, que les parlementaires représentent : "Votre argent n'est pas de la charité. C'est un investissement dans la sécurité globale, la démocratie". Le président ukrainien a quitté la salle sous les applaudissements d'un Congrès uni et convaincu.

À écouter également dans ce journal

Vladimir Poutine - Le président russe a tenu une réunion avec son État-major. Il promet de renforcer les effectifs de son armée jusqu'à 1,5 million d'hommes. Il répète que la Russie n'est pas responsable du conflit en Ukraine.

SNCF - Avec 1 train sur 3 annulé demain, et 2 sur 5 samedi et dimanche, la SNCF tente de se faire pardonner de la grève. La compagnie a ainsi annoncé des remboursements à hauteur de 200 % pour les personnes dont les trains seraient annulés.

Buitoni - Après neuf mois d'arrêt en raison de plusieurs intoxications à la bactérie Escherichia coli, la production a repris dans l'usine de Caudry, dans le Nord.

