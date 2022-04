Український дайджест - Огляд подій за 12 квітня

Après presque sept semaines de guerre, le président russe Poutine s'est entretenu avec les représentants des médias au sujet de la guerre avec l'Ukraine.

Avec le leader biélorusse Loukachenko, Poutine a visité le cosmodrome « Vostotchny », dans l'est de la Russie. Il a essayé de justifier l'invasion en Ukraine en affirmant qu'il s'agissait avant tout de la sécurité de la Russie et de l'absence d'alternatives. Selon Poutine, il est peu probable que l'Occident puisse isoler son pays par des sanctions.

Et encore à propos de Marioupol. Sept semaines après l'attaque, les Russes sont sur le point d'envahir Mariupol, pour prendre le contrôle de cette ville côtière portuaire presque entièrement détruite. Kiev vérifie si du gaz toxique chimique a été utilisé.

Le Président Zelensky s'est intervenu aujourd'hui devant le Parlement lituanien. Il a parlé des atrocités commises dans son pays.

Des armes chimiques auraient été utilisées lors de la bataille pour le port de Mariupol. Cependant, il n'y a pas encore de confirmation officielle à ce sujet. La partie russe nie tout. Voici ce qu'en disent les experts allemands : « De mon point de vue, c'est peu probable. Bien sûr, rien ne peut être exclu. Après tout, les rebelles du Donbass sont connus pour leur brutalité et leur impudence. Les autorités ukrainiennes ont signalé l'existence des mines datant de l'époque soviétique utilisées par les Russes et laissées à Mariupol. Pour tenir la ville, Zelensky demande à nouveau des armes lourdes. La Lituanie en a déjà fourni. Zelensky : « Vous avez été les premiers à nous fournir des armes Stinger - c'était une décision historique. »

Une décision que l'Union européenne essaie de suivre. Jusqu'à présent, il s'agit d'une aide militaire de 500 millions d'euros.

Les experts en sécurité suggèrent que la Russie pourrait bientôt lancer une offensive militaire majeure dans l'est de l'Ukraine. C'est là que le satellite a filmé une longue colonne du matériel russe. Poutine veut prendre le contrôle de l'est de l'Ukraine d'ici le 9 mai. Le satellite a capturé un convoi militaire de treize kilomètres de long se déplaçant à l'est de l'Ukraine, en direction de la ville d'Izume, près de Kharkiv. Cette ville est importante pour l’attaque par l'ouest. Les troupes basées sur d’autres territoires peuvent également passer à l'offensive. En outre, une nouvelle avancée des troupes dans le Donbass occupé est attendue. Mariupol et Kharkiv continuent de se battre.

Les experts occidentaux estiment qu'il pourrait être symbolique pour Poutine de prendre le contrôle de l'est de l'Ukraine d'ici le 9 mai. Ce jour marque le 77e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale.

Les Ukrainiens, quant à eux, continuent de rentrer chez eux dans les zones reprises par l'armée ukrainienne, d'où les Russes se sont déjà retirés. L'histoire est celle de deux femmes qui n'ont jamais voulu être réfugiées. Deux femmes ukrainiennes sont d'abord parties pour l'Allemagne, mais maintenant elles ont décidé de rentrer chez elles. « D'abord, je veux voir mes proches qui sont restés ici, puis je commencerai à travailler. » Ces deux Ukrainiennes ont passé les six dernières semaines à Cologne. « C'était triste de quitter l'Allemagne. C'est un pays magnifique, tout est si bien organisé, mais je voulais vraiment revoir ma famille. S'il leur arrivait quelque chose, je ne saurais pas vivre. » À peine rentrer, la sirène d’alarme aérienne retentit à nouveau. Alors que nous traversons Kiev, Svitlana prie pour qu’il n’y ait pas de dégâts dans son appartement. « Même si la vie dans la riche Allemagne est agréable et confortable, ce n'est pas, tout simplement, notre maison », disent les femmes.