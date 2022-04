Український дайджест - Огляд подій за 25 квітня

En signe de solidarité et de soutien, les hommes politiques américains se sont rendus en Ukraine pour la première fois depuis le début de la guerre. Une délégation composée du Secrétaire d'État Blinken et du secrétaire à la Défense Austin est arrivée à Kiev. Austin a promis une augmentation de l'aide militaire - pour un montant de 713 millions de dollars. La réaction de la Russie ne s'est pas fait attendre.

L'ambassadeur russe aux États-Unis, M. Antonov, a déclaré que cela pourrait conduire à une aggravation de la situation et à une intensification du conflit. « D'une part, notre visite est un acte symbolique, précise Anthony Blinken, mais elle est également importante sur le plan du contenu. En signe de soutien, je proclame le retour de nos diplomates en Ukraine. Très probablement, d'abord à Lviv, et ensuite à Kiev. » En outre, les États-Unis ont promis 165 millions de dollars d'aide militaire et de munitions et quelque 322 millions de dollars pour financer les forces armées ukrainiennes.

Zelenski : « Les priorités sont les armes et le soutien des Etats-Unis, la deuxième question est la politique de sanctions contre la Fédération de Russie. » À Marioupol, les troupes russes continuent d'attaquer l’usine sidérurgique malgré toutes les demandes de cessez-le-feu le week-end - pendant les célébrations de Pâques. En plus des soldats, il y a plus de mille civils sous terre dans le sous-sol de l'usine. Ce week-end également, l'occupant a largué sept roquettes sur la ville portuaire d'Odessa. « La Russie continue d'échouer dans ses objectifs militaires - déclare le secrétaire d'État américain Blinken. »