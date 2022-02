Guerre en Ukraine : des manifestations contre l'invasion russe dans plusieurs villes de France

"Stop War, stop Poutine" (Arrêtez la guerre, arrêtez Poutine), "Europe do more" (L'Europe, faites-en plus), "Évacuez les réfugiés", "Nous sommes tous des Ukrainiens" : plusieurs centaines de manifestants ont protesté, samedi 26 février, contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie à Paris, Marseille et à Montpellier. Dans la deuxième ville de France, les manifestants étaient au nombre de 700, selon la préfecture de police. Ils étaient 250 manifestants réunis à Montpellier.

L'emblème de la France, la Tour Eiffel à Paris, a été illuminée aux couleurs de l'Ukraine dès vendredi soir. À Marseille, jumelée avec Odessa (sud-ouest de l'Ukraine), le maire Benoît Payan a pavoisé dès jeudi la façade de l'hôtel de ville avec le drapeau bleu et jaune de l'Ukraine, qui flotte aux côtés des drapeaux français, européen et marseillais.

"On est tous sous le choc, on essaie juste de comprendre, ma famille est bombardée, de nos jours, ça paraît tellement improbable", confie à l'AFP Ludmila Tonka Fannière, 31 ans, Ukrainienne vivant en France depuis 11 ans, qui arpentait le pavé à Marseille.

"Je suis venu car c'est important que les Français soient présents : défendre l'Ukraine, c'est défendre l'Europe, la France, la démocratie et c'est mettre un stop à Poutine qui est en dehors de tous les traités internationaux", a expliqué Olivier Baudry, 62 ans.

Solidarité de l'archevêque de Marseille

"Chers frères et soeurs, les chrétiens de Marseille sont auprès de vous. Des membres de vos familles, certains de vos amis, vos compatriotes sont actuellement exposés aux dangers de la mort et de l'exil", a déclaré l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, dans un message adressé à la communauté gréco-catholique d'Ukraine présente à Marseille. Il a invité "tous les fidèles du diocèse" à se rendre à une veillée de prière pour la paix en Ukraine mardi à 19h à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde.

Des manifestations de solidarité avec l'Ukraine ont eu lieu à travers le monde, de l'Argentine à la Géorgie en passant par l'Italie et le Japon. Près de 30.000 personnes se sont rassemblées, vendredi soir, en Géorgie.