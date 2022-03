Guerre en Ukraine : "Des enfants naissent dans les abris", témoigne un habitant de Kiev

Les combats se poursuivent en Ukraine ce vendredi 4 mars, au neuvième jour de l'invasion russe. Jeudi après-midi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau tiré la sonnette d'alarme, "les Russes sont en train de tuer notre peuple".

"Leur armée essaie de rentrer dans la ville", explique Vladimir, qui habite à Kiev. "Il y a des affrontements et plusieurs zones de front autour de front de Kiev. C'est la guerre, la vraie guerre, avec du vrai sang, des explosions au milieu d'immeubles résidentiels, de garderies, avec des enfants qui se réfugient dans les abris, des enfants naissent dans les abris".

"Il y a quelques jours, des jumeaux sont nés dans un sous-sol", poursuit Vladimir. "Mais leurs parents ont été tués la même nuit par des missiles. Encore une fois, tout cela est vrai. La plupart d'entre nous, ici en Ukraine, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à concevoir qu'on est en train de se faire bombarder par des roquettes russes".