Pourquoi appelle-t-on les chars d'assaut des tanks ?

Alors que l’Allemagne a donné hier son feu pour la livraison des chars Leopard à l’Ukraine, on peut se demander pourquoi on appelle les chars d’assaut des tanks ? Les chars d’assaut, comme le rugby, la jelly et le Prince Harry, c’est originaire d’Angleterre. Même si ça aurait dû être français…

Ça ne l'a pas été parce qu'un couillon de l’armée, c’est le mot, décide en 1903 en découvrant le projet du capitaine Levavasseur, qu’un engin monté sur des chenilles avec un canon au-dessus, ça ne marcherait jamais. La traction automobile, pour lui, n'est pas fiable. Donc on reste sur l’artillerie de papa : des canons tirés par des chevaux.

Onze ans plus tard, la Première Guerre Mondiale vient de débuter. Après un tour sur le front, le colonel Dunlop Swintop, spécialiste de tactique militaire, est convaincu qu’un véhicule blindé et armé à chenilles est "the" solution pour gagner cette guerre de tranchées. Winston Churchill valide et, 2 ans plus tard, sont fabriqués ce qui s’appelle alors des "landships", des navires de terre.

Un bluff stratégique qui aura payé

C’est flou et c’est fait exprès. Car on est en temps de guerre. Hors de question que les espions allemands découvrent l’invention des Anglais, il faut garder l’effet de surprise. Alors Dunlop Swinton a une idée : faire croire qu’ils sont en train de construire des grosses citernes mobiles autotractées et évidemment inoffensives, pour amener de l’eau aux troupes sur le front.

Et pas le front en France, non, celui en Mésopotamie où les Britanniques font face aux Ottomans. On n’est jamais trop prudents ! On parle alors de "water carrier", des porteurs d’eau. Comme ce terme est trop long, Dunlop Swinton les appelle "tanks". Qui en anglais veut dire "citerne".

Les premiers tanks, baptisés Mark 1, apparaissent en 1916 lors de la Bataille de la Somme et font 8 mètres de long, 30 tonnes, vitesse 20 km/h. Les Allemands, surpris, finissent par se replier. Un peu. Pas assez pour l’état-major anglais, déçu par les performances des tanks.

Dunlop Swinton est démis de ses fonctions, on lui dit "arrête ton char…d’assaut !". Et c’est finalement le char français de chez Renault, le FT, qui sera au tank ce qu’a été le vaccin anti-Covid de chez Sanofi… il arrive un an après, et sera le plus performant de la guerre 14-18. Messieurs les Anglais, c’était pas la peine de tirer les premiers !

