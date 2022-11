Guerre en Ukraine : 300.000 enfants ukrainiens transférés de force en Russie

Une femme et son enfant arrivant de Berdyansk, ville sous contrôle russe, à Zaporijjia, en Ukraine, le 7 novembre 2022

300.000 enfants ukrainiens ont été envoyés de force en Russie depuis le début du conflit. Beaucoup sont orphelins, d'autres séparés temporairement de leur famille par la guerre, d'autres encore ont été envoyés gratuitement en Russie, officiellement pour les vacances, mais ne sont jamais revenus. Kidnappés puis adoptés, au mépris de toutes les lois en vigueur, certains ne reverront sans doute jamais leurs proches.

Beaucoup ont été séparés de leurs parents au moment de l'évacuation de leur famille vers la Russie. C'est le cas pour beaucoup d'enfants de Marioupol. "Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été séparés de leurs parents au moment du passage, parce que les rues sont appelées camps de filtration", explique Sylvie Rollet, présidente de l’association "Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre". "Il suffisait que le parent en question porte un tatouage qui déplaisait aux autorités ou qu'il soit sur une des listes de personnes suspectes. Et les enfants étaient séparés des parents et ont été évacués soit vers la république autoproclamée de Donetsk, soit directement vers la Fédération de Russie".

D'autres ont été confiés aux autorités russes par leurs parents. Ils devaient passer quelques semaines en Crimée ou en Russie au bord de la mer noire. Depuis plus de nouvelles,comme l'explique Ludmilla, rencontrée à Kherson. "Je ne sais pas ce qu'il va arriver à ses enfants s'ils vont revenir un jour et si les Russes vont accepter de les rendre à leurs parents. Mais je connais des gens, ils ont laissé leurs enfants partir. Aujourd'hui, ils ne savent pas ou ils sont précisément, et s'ils les reverront un jour".

Que deviennent ces enfants en Russie ?

Au mépris de toutes les conventions et loi internationales, ces enfants sont adoptés et deviennent des citoyens russes. Au cœur de ce système de russification à outrance, on trouve une proche de Vladimir Poutine, explique encore Sylvie Rollet.

"Maria Lvova-Belova a entamé une rafle industrielle dans les établissements où étaient accueillis des enfants qui étaient soit des enfants malades, soit des enfants handicapés, soit des enfants tout simplement retirés momentanément à la garde de leur famille dans le cas de difficultés pécuniaires passagères", dit-elle. Seulement une centaine d'enfants ont pu retrouver leur famille en Ukraine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info