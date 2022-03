Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir des pourparlers russo-ukrainiens en Turquie

Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, une lueur d'espoir... Après un nouveau cycle de pourparlers en Turquie, Moscou et Kiev semblent un peu plus disposées au dialogue. Quatre heures de pourparlers qui ne se poursuivront pas ce mercredi comme c'était prévu car les progrès "sont significatifs" selon les médiateurs turcs, qui projettent même une rencontre Poutine-Zelensky. Mais peut-on vraiment croire à ce dialogue ?

Cet optimisme a été aussitôt confirmé par l'annonce de la part des Russes, d'un retrait de leurs troupes dans deux régions ukrainiennes. "Afin d'accroitre la confiance mutuelle, il a été décidé de réduire radicalement l'activité militaire à Kiev et à Tcherniguiv", a déclaré Alexander Fomine, représentant du ministère russe de la Défense.

Les militaires russes ne visent donc plus la capitale , Kiev et Tcherniguiv, cette ville du nord-est pas loin de la frontière biélorusse. On est encore loin du cessez-le-feu global, mais les Russes ne parlent plus de démilitariser et de dénazifier toute l'Ukraine.

Une protection de l'Occident

Pour que cela se concrétise, il faut que les Occidentaux s'engagent. C'est l'une des conditions posées par les Ukrainiens. Kiev réclame un accord international signé par 10 pays garants dont la France et les États-Unis. Si la Russie attaque l'Ukraine, alors ces garants viendront à son secours. En échange, l'Ukraine deviendrait neutre et ne déploierait sur son territoire aucune base militaire étrangère.

Et pendant ce temps les coups de fil continuent, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlés pendant plus d'une heure. Il est notamment question de l'évacuation de Marioupol. Auparavant, le président de la République s'est entretenu avec ses homologues allemand, italien, britannique et américain. Et déjà, première douche froide de la part des Américains qui déclarent ne voir aucun signe sérieux de la part de la Russie.