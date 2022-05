Український дайджест - Огляд подій за 05 травня

La Russie a annoncé un nouveau cessez-le-feu à Marioupol, qui devrait permettre aux civils de quitter l'usine sans entrave, à partir de ce matin. Hier, 344 personnes ont pu sortir de l’usine. Le régime de cessez-le-feu devrait être maintenu dans la ville pour les deux prochains jours.

Kramatorsk : la roquette a endommagé des maisons, plusieurs personnes ont été blessées. D'autres villes du Donbass font également état de nouvelles attaques de la Russie, qui ont fait des morts. On sait que 200 personnes se trouvent encore à Azovstal, à Mariupol. Zelensky : « Juste pour sortir les gens de ces sous-sols, de ces bunkes souterrains. Dans les conditions actuelles, nous ne pouvons pas utiliser d'équipement spécial pour déblayer les décombres, tout se fait manuellement. »

La Russie semble persuadée qu'elle contrôlera bientôt Marioupol. Selon les services de renseignement ukrainiens, la Russie prévoit un défilé le 9 mai à Marioupol. Un haut fonctionnaire du Kremlin se serait déjà rendu à Marioupol pour préparer la célébration. Il y a également des spéculations selon lesquelles le président Poutine pourrait appeler à une nouvelle offensive le 9 mai. Le Kremlin jusqu'à présent nie cela, mais il crée un nouveau contexte de menaces pour l'Occident. L'armée russe simule le lancement des missiles nucléaires dans l'exclave de Kaliningrad, dans la mer Baltique.

Ces images sont diffusées à la télévision russe aux heures de grande écoute : une bombe atomique qui, avec sa puissance explosive, pourrait détruire toute la Grande-Bretagne. Selon la présentatrice de télévision russe, la détonation d'une torpille de 100 mégatonnes pourrait provoquer des vagues de 500 mètres de haut en mer du Nord. Poutine a un énorme potentiel pour les armes les plus meurtrières du monde. Le prétexte pour son utilisation éventuelle pourrait évidemment être n'importe quoi. La logique ne fonctionne pas ici.

Les 558 ogives sont mobiles, elles sont régulièrement déplacées. Leur grand avantage est que vous ne savez pas où elles se trouvent, ils sont flexibles, ils sont faciles à dissimuler. La portée de ces missiles est de 10 à 12 km, de sorte que les États-Unis et l'Europe sont facilement accessibles aux bombes. « Actuellement, il est probable que ce soit un signal pour l'ennemi : je suis prêt à passer au niveau atomique. Et cela peut provoquer une réaction psychologique, lorsque l'adversaire se rend compte que l’on a vraiment atteint le dernier point et que on doit entamer immédiatement des négociations. »

Si la Russie veut vraiment appuyer sur le bouton nucléaire, le président Poutine ne pourra pas le faire tout seul. Outre Poutine, le ministre de la Défense possède une partie du code, et c’est le chef de l'État-major qui entre le code final et ce n'est qu'à ce moment que la bombe nucléaire explosera.

Les conséquences de la guerre en Ukraine sont déjà tangibles et seront probablement encore plus ressenties à l'avenir. En cas d'embargo pétrolier, les réductions des prix de l'essence et du gazole annoncées pour cet été pourraient ne pas avoir lieu. Au contraire, le carburant peut devenir trop cher, il peut même devenir rare. C'est ce qu'a annoncé l'autre jour le ministre de l'Économie Habeck. Le pétrole russe devrait cesser de couler dans les six prochains mois. Dans son interview accordée à RTL, le ministre Habeck a clairement indiqué les conséquences qui attendent l'économie allemande : « On ne peut pas exclure qu'il y ait une pénurie pendant un certain temps, mais nous serons en mesure de la résoudre. » Tout cela pourrait entraîner une hausse des prix du pétrole et des carburants.

Mais qui arrêtera cette folie pétrolière ? L'ADAC explique: « Cet embargo pétrolier est probablement déjà inclus dans le prix actuel du carburants. » Le carburant rend les transports et tout ce que nous achetons plus chers. C'est l'une des raisons de l'inflation record.