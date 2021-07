Guantanamo : deux anciens prisonniers français dénoncent les tortures subies

Deux anciens prisonniers français de Guantanamo ont décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour dénoncer les tortures qu'ils ont enduré. Ils avaient été arrêtés en Afghanistan après les attentats du 11 septembre et retenus jusqu'en 2004 sur la base américaine de Cuba.

Ils affirment avoir subi de multiples sévisses. C'est ce que raconte Mourad Benchellali : "Ce sont des interrogatoires où ils ont utilisé ce que eux ont appelé des techniques d'interrogatoires renforcées. Comme la privation de sommeil par exemple. L'utilisation de flash des lumières, le fait d'être menotté dans une salle qui était spécialement aménagée. Il y avait de grosses enceintes avec de la musique très très forte. L'utilisation de la climatisation. On nous jetait de l'eau froide et on nous laissait greloter toute la nuit, menotté dans des positions douloureuses. Des humiliations sexuelles."

"Ce sont ces choses là qu'on dénoncera parce que l'idée, ce n'est pas de s'en prendre aux États-Unis, mais c'est de pouvoir déconstruire l'impunité des responsables des tortures à Guantanamo", affirme-t-il.