Grèce : pourquoi un accident de train a mis le pays à feu et à sang ?

Nouvelle journée de manifestation ce mercredi 8 mars à Athènes. Depuis l'accident de train qui a fait 57 morts en Grèce, le peuple exprime sa colère dans les rues. Plus de 65.000 personnes ont protesté ce mercredi, dont 40.000 dans la capitale. Des débordements ont marqué la journée.

La mobilisation est assez inédite. Des Grecs de toute génération confondue y participent comme Despina et sa fille Crissa, qui cherchent à comprendre comment ces deux trains ont pu rentrer en collision frontale. "Aujourd'hui, on peut suivre le livreur de pizza sur son portable mais on ne sait pas que deux trains sont sur le même rail. En 2023, on ne sent pas en sécurité ici", déplore-t-elle. Des échauffourées particulièrement violentes ont éclaté, les gaz lacrymogènes répondants aux cocktails Molotov des manifestants.

Ce sont surtout les dysfonctionnement du système qui sont en cause. Avec la crise économique dont le pays vient de sortir, on promettait aux Grecs que grâce aux réformes, à l'austérité ou encore les privatisations comme celle du train, le pays aurait un meilleur avenir. Seulement, le réveil est mortel. D'où cette indignation qui risque de résonner ces prochains jours.

