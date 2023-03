Grèce : au moins 29 morts et 85 blessés dans un accident de train

"Au moins 29 personnes" ont trouvé la mort mardi soir en Grèce, dans une collision entre un train de marchandises et un train transportant quelque 350 passagers entre Athènes et Thessalonique, a rapporté l'Agence France-Presse dans la nuit de mardi à mercredi. Selon un premier bilan livré par les pompiers grecs lors d'une conférence de presse, "85 personnes ont été blessées et transportées dans les hôpitaux des environs".

D'après la chaîne de télévision publique Ert, l'un des trois wagons ayant déraillé au niveau de la ville de Larissa, située dans le centre du pays, a pris feu et des passagers se sont retrouvés piégés. "Le nombre de blessés et de morts risque d'être élevé", a estimé Kostas Agorastos, le gouverneur de la région sur la chaîne de télévision Skai, précisant que "plus de 250 passagers ont été transférés en bus à Thessalonique".

Une réunion de crise du gouvernement a été organisée, et deux hôpitaux de la région de Larissa ont été réquisitionnés pour accueillir les nombreux blessés, selon le média local Onlarissa, relayé cette nuit par l'AFP.

Au moment de l'accident, nous avons sursauté car les fenêtres ont explosé tout d'un coup. Les gens hurlaient et avaient peur. Un rescapé témoigne sur la chaîne Skai

Les premiers témoignages des rescapés témoignent de l'ampleur de la collision : "Nous avons vécu quelque chose de très choquant", explique Lazos, un passager interrogé par le journal grec Protothema. "Au moment de l'accident, nous avons sursauté car les fenêtres ont explosé tout d'un coup. Les gens hurlaient et avaient peur", raconte un autre voyageur sur la chaîne Skai.

"Le train s'est retourné complètement, et a failli tomber dans le ravin puis la moitié du wagon a commencé à prendre feu… Dans mon wagon, il y a eu cinq passagers blessés", rapporte encore un survivant interrogé par Skai.

Quelque 150 pompiers, ainsi que 40 ambulances, ont été mobilisés selon les secours grecs. Des grues et des mécaniciens ont également été déployés pour essayer de dégager les débris et soulever les wagons renversés. Une opération "difficile [...] en raison de la gravité de la collision entre les deux trains", a expliqué le porte-parole des pompiers.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info