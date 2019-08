et AFP

publié le 10/08/2019 à 11:23

Un groupe de dix touristes français a été placé en garde à vue, samedi 10 août, en Grèce après un accident de bateau qui a fait deux morts et un blessé grave, a-t-on appris auprès des garde-côtes.

Le groupe, qui comprend deux hommes, trois femmes et cinq mineurs, se trouvait sur un hors-bord de dix mètres soupçonné d'avoir percuté vendredi soir une petite embarcation en bois près de Porto Heli dans le Péloponnèse, à environ 170 km au sud-est d'Athènes, a expliqué à l'AFP une porte-parole des garde-côtes. "Nous recherchons la personne qui conduisait le hors-bord, selon les premiers témoignages il s'agit d'un homme de France ou de Belgique", selon le bureau de presse des garde-côtes.



Deux Grecs qui se trouvaient à bord de l'embarcation en bois, apparemment un bateau de pêche, ont été tués dans la collision et une femme grecque a été grièvement blessée. Le groupe de Français a été emmené à Porto Heli pour être interrogé et doit être présenté d'ici lundi au parquet qui décidera d'une éventuelle inculpation.

Ils ont été arrêtés après avoir aidé à transporter la femme blessée et l'un des deux morts sur le rivage, selon la porte-parole des garde-côtes. Les mineurs ne sont pas traités comme des suspects mais se trouvent avec leurs parents dans les bureaux des garde-côtes à Porto Heli, a-t-elle précisé.

En 2016, quatre personnes dont une fillette avaient été tuées dans une collision entre un hors-bord et un petit bateau touristique près de l'île d'Egine au sud-ouest d'Athènes.