On ne regarde pas assez de l'autre côté de la Manche. Le royaume de Sa Majesté, la Grande-Bretagne, la reine des scones et donc son Premier ministre. Vous savez, le blond un peu ébouriffé Boris Johnson "BoJo", qui, lundi 22 novembre, tenait un discours devant le Medef britannique. BoJo face aux grands patrons du royaume.

Et d'abord, il leur explique que le "rythme du changement va accélérer, comme la nouvelle Tesla." Et alors? Pour être parfaitement clair, il va faire le bruit d'une voiture. Si, si, face aux grands patrons, le Premier ministre britannique fait la voiture. Le premier ministre britannique qui fait "vroum vroum". Et derrière, il continue son discours comme si de rien était. Et là, on a une pensée pour les gens qui scriptent le discours du Premier ministre.

Mais ce n'est pas fini. Peut-être perturbé par son imitation de voiture, derrière, il va complètement se perdre dans ses notes. Boris Johnson est perdu, il tourne les feuilles, il cherche encore, il s'excuse une première fois, continue de chercher, s'excuse une deuxième fois et une troisième. C'est très gênant. C'est très, très long.

Apologie de Peppa Pig

Et après 22 secondes de galère qui paraissent une éternité, il va rebondir de façon inattendue en parlant de Peppa Pig. Si vous ne connaissez pas, c'est un dessin animé pour enfants qui met en scène une famille de cochons. Et voilà les grands patrons britanniques en train de prendre une leçon de Peppa Pig par Boris Johnson. Il leur explique qu'il adore Peppa Pig, que les rues y sont sûres, les écoles disciplinées.

Enfin, ce que le Premier ministre explique, surtout c'est le succès incroyable de ce dessin animé avec un "cochon avec une tête de sèche-cheveux" qui s'est exporté dans 182 pays, dont la Chine et les Etats-Unis. Coup de chance, il ne leur a pas imité pas Peppa Pig.