Glissement de terrain en Italie : un nouveau bilan fait état de sept morts

Le bilan du drame survenu le 26 novembre sur l'île d'Ischia, en Italie, continue de s'alourdir. "Le bilan des victimes du glissement de terrain à Casamicciola est grimpé à sept morts, tandis que les disparus sont cinq", a déclaré dimanche 27 au soir le préfet de Naples, Claudio Palomba. Un glissement de terrain d'ampleur a eu lieu suite à de fortes intempéries sur l'île.

L'île est en état d'urgence depuis la destruction d'une partie du territoire par des coulées de boue. Plus de 200 membres de la protection civile et des forces de l'ordre sont encore déployées et cherchent les disparus. À cela s'ajoutent plusieurs centaines d'habitants volontaires qui nettoient la ville de Casamicciola Terme dans laquelle le glissement de terrain a eu lieu. La ville est défigurée. La boue et les rochers sont partout ainsi que les restes de voitures et de bus écrasés.

"Si je pouvais, je m'en irais"

"C'est une situation qui nous fait mal, ne serait-ce que pour les personnes disparues sous la montagne. Ici, c'est une île et même si on ne se connaît pas vraiment tous, c'est presque ça, au moins de vue", a expliqué Salvatore Lorini, 45 ans, un habitant d'Ischia. "La montagne est descendue, il y a eu une dévastation de magasins, voitures, hôtel, et ça s'était déjà produit il y a neuf ans. Maintenant, je suis en train de nettoyer le magasin de ma belle-mère", a-t-il livré.

"Je suis proche de la population de l'île d'Ischia touchée par une inondation. Je prie pour les victimes, pour ceux qui souffrent et pour tous ceux qui sont intervenus dans les secours", a déclaré le pape François après la prière de l'Angélus.

Ces situations sont bien connues à Ischia. De nombreux séismes, éruptions volcaniques et intempéries ont déjà plongé le petit territoire dans le chaos. La petite station thermale de Casamicciola Terme avait subi un tremblement de terre en 2017, causant deux morts. La situation devient invivable pour bons nombres d'habitants de l'île. "Je dois être sincère, si je pouvais, je m'en irais de Casamicciola parce que désormais j'ai du mal à y vivre. Même si je dois dire que ma maison a surmonté le séisme, les inondations", a confié à l'AFP-TV Iacono Maria. Le glissement de terrain survenus le 26 novembre lui a "brisé le cœur".

